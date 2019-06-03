اختفاء طائرة حربية هندية تقل 13 قرب #الصين

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال مسؤولون في الحكومة الهندية إن طائرة عسكرية فقدت اليوم الاثنين في الجبال النائية بشمال شرق البلاد على حدود الصين.
وأقلعت الطائرة وهي من طراز أيه.إن-32، التي تستخدم عادة في النقل، من بلدة جورهات في ولاية أسام في طريقها إلى مينتشوكا في ولاية أروناتشال براديش لكنها فقدت الاتصال بالمحطات الأرضية حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي.
وقال مسؤول في الحكومة “ثمانية من أفراد الطاقم وخمسة ركاب كانوا على متنها”.
وقال مسؤول آخر في الحكومة إن سلاح الجو بدأ عملية بحث اشتملت على نشر طائرة مقاتلة من طراز سوخوي.
وقال وزير الدفاع راجناث سينغ الذي تقلد المنصب الأسبوع الماضي إنه على اتصال بمسؤولي سلاح الجو.
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