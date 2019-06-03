ماليزيا.. أول دولة إسلامية تعلن الثلاثاء المتمم لشهر #رمضان والأربعاء أول أيام #عيد_الفطر

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت ماليزيا أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء الخامس من يونيو هو أول أيام عيد الفطر.
وتُعد ماليزيا أول دولة إسلامية تتحرّى هلال شهر شوال.
وكان مركز الفلك الدولي كان قد قال أمس : إن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط، وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط. ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الاثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.
يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
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