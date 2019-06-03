الأونروا: مساعي جادة لسد العجز المالي من أجل خدمة #اللاجئين_الفلسطينيين

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الخليج - واس
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن مساعي وجهود حثيثة وفاعلة لدى الدول المانحة، لسد العجز المالي الذي تتعرض له من أجل استمرار دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين .
وأكد مدير عام وكالة الأونروا في سوريا أمانيا مايكل في تصريح اليوم على موقع الأونروا الالكتروني الرسمي على أن الوكالة تواصل عملها استنادًا للتفويض الذي منح لها لإغاثة وتشغيل ودعم اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.
ولفت أمانيا إلى وجود حملة لإزالة الركام ودمار الحرب في مخيم العائدين بريف حمص شمال سوريا وضرورة الحفاظ على البيئة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
مما يذكر، أن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم العائدي يعانون من أوضاع معيشية صعبة وأزمات حياتية خانقة منذ سيطرة قوات نظام الأسد والميليشيات الطائفية التابعة لها على المخيم.
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