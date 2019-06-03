عبد المهدي يهنئ بارزاني بتسلمه رئاسة إقليم كردستان

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ذكرت قناة "السومرية نيوز" أن عبد المهدي أشار إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على الوضع في العراق ويحقق مزيدا من الدعم للارتقاء بالعلاقات.
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وأضاف "إننا على ثقة بأن تسلمكم هذا المنصب سيحقق مزيداً من الدعم للارتقاء بالعلاقات بين المركز والإقليم مما سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والأمني لبلدنا".
وتابع "نغتنم هذه المناسبة لتهنئتكم بحلول عيد الفطر المبارك أعادة الله عليكم بموفر الصحة والعافية ولكل أبناء شعبنا العراقي بالرفاه والازدهار… كل عام وأنتم بخير".
جاءت هذه البرقية، بعد إجراء رئيس الوزراء العراقي، اتصالا هاتفيا، مع نيجيرفان البارزاني، الثلاثاء الماضي، هنئه فيها بانتخابه رئيسا لإقليم كردستان.
وانتخب برلمان كردستان، في 28 مايو/ أيار الفائت، نيجيرفان البارزاني، رئيسا لإقليم كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين.
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