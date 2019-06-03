بعد ضجة سلوكه مع الملك سلمان... عمران خان يرفع أصبعه في وجه ولي العهد (فيديو)

ويظهر في هذا الفيديو عمران خان وهو يجلس بجوار محمد بن سلمان، وهو يشير له بأصبعه، وهو ما فسره البعض بأنها قد تبدو كإشارات منفعلة أو غاضبة.

لكن قناة "العربية"، عند نشرها ذلك المقطع، قالت إن اللقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الباكستاني، كان "وديا" إلى أقصى درجة.

كما أظهرت صور أخرى عمران خان ومحمد بن سلمان وهما يبتسمان ويضحكان مع بعضهما البعض.

وكانت ضجة في باكستان قد ظهرت على مواقع التواصل بعد تداول فيديو أظهر سلوك الرئيس الباكستاني عمران خان تجاه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك خلال استقبال الأخير لخان أثناء قمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة.

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وأظهر الفيديو قدوم رئيس الوزراء الباكستاني إلى القمة حيث كان بانتظاره الملك السعودي، فبعد الترحيب والمصافحة وتبادل الكلام قام خان بالانصراف بسرعة دون انتظار رد الملك السعودي عليه.

هذا الأمر ولد حالة انتقاد واسعة في باكستان حيث طالب البعض وضع أولوية إتقان المهارات الدبلوماسية عند اختيار زعيمهم في المرة المقبلة.

واعتبر البعض الآخر أن سلوك خان كان مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات أثناء استقبال العاهل السعودي له.

كما انتقد آخرون رئيس الوزراء الباكستاني على فعلته غير اللائقة التي تخالف المراسيم الدبلوماسية المعتمدة بين قادة الدول والتي لم يتم احترامها من قبل عمران خان.