غارات تركية شمالي العراق تستهدف "إرهابيين"

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الجيش تمكن من تحييد 5 إرهابيين على الأقل في غارة لمقاتلاته على شمال العراق. © AP Photo / وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن "غارة جوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة الزاب، شمالي العراق". وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن تحييد 5 إرهابيين على الأقل. ويواصل الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال العراق، وتشن مقاتلاته بشكل مستمر غارات على مواقع يقول إنها تابعة لحزب "العمال الكردستاني". Advertisements وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، منظمات إرهابية. وأدانت بغداد الضربات الجوية للجيش التركي على مناطق بشمال العراق، وجددت دعوتها القوات التركية لمغادرة الأراضي العراقية. وتقول السلطات التركية إن الهدف من تنفيذ العمليات العسكرية في شمال العراق "هو القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومنع الهجمات التي يشنها على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية".

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