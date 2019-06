دبي - بواسطة محمد فارس © Zahma قدمت بواسطة الاتحاد الأوروبي يحذّر السودان من العنف ويدعو إلى تحوّل ديمقراطي

دعا الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين قيادات الجيش السوداني للسماح بالاحتجاج السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا لقوى مدنية.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد في إفادة دورية للصحفيين ”نتابع تطورات الوضع عن كثب بما في ذلك هجمات اليوم على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكري الانتقالي للعمل بشكل مسؤول واحترام حق الناس في التعبير عن قلقهم“.

وأضافت المتحدثة ”أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها… أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعا إلى سلطة مدنية“.

واقتحمت قوات الأمن مقر اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم صباح الاثنين وترددت أنباء عن مقتل تسعة أشخاص في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل.

