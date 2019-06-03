دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواتف قابلة للطي من آبل بمزايا مختلفة وغير مسبوقة

كشفت تقارير تقنية أن شركة آبل تستعد لدخول سباق الهواتف القابلة للطي، حيث تقوم حاليًا بتطوير هاتفًا جديدًا بمزايا غير مسبوقة ومختلفة عن تلك الخاصة بمنافسيها.

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وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن آبل قد قدمت براءة اختراع بشأن الهاتف الجديد، الذي سيأتي بشاشة مزودوجة قابلة للطي على نحو مرن، بخلاف الأجهزة المماثلة التي يمكن طيها مثل الكتب فقط.

وقالت التقارير أن هاتف آيفون القابل للطي يمكن ثنيه على نفسه على نفسه بشكل كامل على هيئة حرف G، كما يمكن أيضًا طيه داخليًا.

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وسيتمكن مستخدمو الآيفون من تحويل هواتفهم إلى أجهزة شبيهة بأجهزة الآيباد بفضل هذا التصميم الجديد، وذلك للاستفادة من شاشة قادرة على الانحناء بدرجات كبيرة، كما أن لها القدرة على ثني نفسها بشكل كامل.

وأشارت التقارير إلى أن الشركة الأمريكية قامت بإيداع براءة الاختراع خلال العام الماضي، مضيفة أن هذه التصميمات المبتكرة ربما لا يقتصر تطبيقها على هواتف آيفون فحسب، حيث قد تقوم آبل بتطبيقها على النسخ القادمة من آيباد وماك بوك، وربما أيضًا ساعة آبل الذكية.

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