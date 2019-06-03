شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام فى العراق لـ11 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل للإدعاء لرويترز، إن محكمة عراقية قضت بإعدام فرنسيين اليوم الاثنين، لانتمائهما لتنظيم داعش ليرتفع عدد الفرنسيين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام فى العراق إلى شخصا11.

وقالت حكومة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام لكن تحترم سيادة العراق.

ويجرى العراق محاكمات لآلاف من المقاتلين الذين يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش بمن فيهم مئات الأجانب الذين ألقى القبض عليهم بعد انهيار معاقل التنظيم.

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والمدانون الأحد عشر بين 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في فبراير للسلطات العراقية. وذكرت مصادر عسكرية آنذاك إن المجموعة تتضمن 14 فرنسيا لكن يبدو أن بعض الأجانب المقيمين فى فرنسا جرى تحديد هويتهم على سبيل الخطأ على أنهم فرنسيون.

وجرت محاكمة تونسى وصدر عليه حكم بالإعدام مع بعض الفرنسيين الأسبوع الماضى كما سيمثل تونسى آخر أمام المحاكمة الأسبوع المقبل.