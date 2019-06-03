شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: نتابع التحقيقات مع ألمانيا بشأن وفاة مواطنة قرب فرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أن القنصلية العامة للكويت فى فرانكفورت، تتابع عن كثب مع السلطات الألمانية التحقيقات؛ في واقعة العثور على مواطنة كويتية متوفية داخل شقتها بإحدى المدن الألمانية.

وأوضحت الخارجية الكويتية- في بيان صحفى اليوم الاثنين، ‏تعليقا على ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، بشأن وفاة مواطنه كويتية فى إحدى المدن الألمانية القريبة من فرانكفورت - أنه تم التواصل مع شقيق المواطنة على الفور، واطلاعه على جميع الإجراءات التى اتخذت.



وأضافت أنه تم تسهيل منح شقيق المتوفاة تأشيرة، لتمكينه من المغادرة، للمتابعة مع القنصلية ‏فى فرانكفورت، مؤكدة أن الوزارة ستتابع التحقيقات، حتى يتم معرفة سبب الوفاة، فيما سيتم نقل جثمان الفقيدة بعد الانتهاء من الإجراءات مع السلطات الألمانية.