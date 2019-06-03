النطق بالحكم على رجل أعمال جزائرى مقرب من بوتفليقة 17 يونيو الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم فى قضية رجل الأعمال على حداد المتهم بالتزوير واستعمال المزور إلى 17 يونيو الجارى. وكانت النيابة قد طالبت بالحبس لمدة 18 شهرا كعقوبة ضد المتهمين على حداد وحسان بوعلام مدير مركز المعطيات البيومترية بالحميز (الجزائر العاصمة).

وكان على حداد قد مثل يوم 3 أبريل الماضى أمام قاضى التحقيق لدى نفس المحكمة، والذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة.. وكان حداد قد تم توقيفه في شهر مارس الماضي بالمركز الحدودى أم طبول بولاية الطارف عندما كان يحاول مغادرة الجزائر باتجاه تونس، وكان بحوزته جوازى سفر ورخصتي قيادة ومبلغ مالى بالعملة الصعبة.

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