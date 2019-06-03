المجلس العسكري السوداني: لم نأمر بفض الاعتصام وقوات الأمن كانت تطارد مسلحين

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه لم يأمر بفض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، صباح الأربعاء، وأضاف شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، في اتصال هاتفي مع قنوات فضائية عربية، أن قوات الأمن كانت تطارد مجموعة من المسلحين من منطقة كولومبيا بالقرب من منطقة الاعتصام.

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري، أنه يتوقع عودة المفاوضات مرة أخرى خلال يومين، داعيا المتظاهرين إلى العودة أخرى إلى الميدان، مشيرًا إلى أن الميدان لم يغلق أمام المعتصمين.

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنت قطع اتصالاتها مع المجلس العسكري الانتقالي، والبدء في عصيان مدني شامل للمطالبة بإسقاط المجلس، وذلك على خلفية قوات الامن بفض الاعتصام مما خلف نحو 13 قتيلا وإصابة المئات، حسبما أعلنت قوى الحرية والتغيير، فيما تواردت أنباء حول غلق شوارع كثيرة في مناطق عدة من الخرطوم وولايات سودانية أخرى، استجابة للدعوة للعصيان المدني، حيث أقام المتظاهرون المتاريس.

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