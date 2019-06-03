أخبار السودان.. المجلس العسكري: الاعتصام مفتوح أمام الثوار

أكد المجلس العسكري السوداني، أن "ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا مانع من الوصول إليه".

وكانت قناة "الحدث" بينت ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام إلى 12 قتيلا.

وتحدثت عن إخلاء تام لمنطقة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة ومنع الدخول إليها.

وترددت أنباء عن قرار لقوى المعارضة السودانية عن تعليق التفاوض مع الانتقالي.

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وكان المجلس العسكري توقع استئناف المحادثات بشأن الانتقال المدني للسلطة خلال 48 ساعة.

ونفي المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة موضحا أنه تم ملاحقة مخالفين.

وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم، بينت انه يجب وقف الهجمات على المتظاهرين.

وقال المجلس العسكري:"مسلحون فروا من كولومبيا إلى منطقة الاعتصام كان لا بدّ من ملاحقتهم".

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