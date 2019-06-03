عريقات يطالب العرب بمقاطعة فريق ترامب

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

طالب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، العرب، بمقاطعة فريق الإدارة الأمريكية الخاص بخطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وكتب عريقات في تغريدة على حسابه على "توتير":" مرة أخرى، أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين (مستشار الرئيس الأمريكي جاريد) كوشنر، و(مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون) غرينبلات، و(السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد) فريدمان، ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين".

وأضاف:" هذا الشخص، كوشنر، لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام".

وتأتي تصريحات عريقات عقب مقابلة "كوشنر" على محطة (HBO) التلفزيونية بثت الأحد، وقال فيها إن "الفلسطينيين يستحقون تقرير المصير، لكنه لم يدعم صراحة إقامة دولة فلسطينية، وشكك في قدرتهم على حكم نفسهم وإدارة شؤونهم.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت نيتها الإعلان عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، عقب شهر رمضان.

وأعلن الفلسطينيون رفضهم المسبق للخطة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل نقل سفارة بلاده إليها.

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