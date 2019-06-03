سلطان عمان يصدر عفوا عن 478 سجينا بينهم 240 أجنبيا

مسقط / الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، عفوا سلطانيا عن 478 سجينًا بينهم 240 أجنبيا بمناسبة عيد الفطر.
ووفق وكالة الأنباء العمانية فإن "السلطان قابوس بن سعيد أصدر عفوا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة".
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالشرطة (لم تسمه) أن الذين نالوا العفو بلغ عددهم 478 نزيلاً، منهم 240 أجنبياً.
وأوضحت أن العفو من قبل السلطان قابوس جاء بالتزامن مع مناسبة عيد الفطر المبارك ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل بخصوص القضايا المدانين فيها، ولا جنسيات الأجانب المعفو عنهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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