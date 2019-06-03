الاتحاد_الأوروبي يطالب #العسكري_السوداني بتسليم السلطة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يحذر من عواقب استخدام العنف في السودان على مستقبل المسار السياسي في البلاد.

وأضافت مايا كوتسيانشيتش، أن الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.

Advertisements

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو المجلس العسكري إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت.

وكان ناشطون سودانيون قد أفادوا بمقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، فيما تحدثت لجنة أطباء السودان عن 9 قتلى، بعد فض قوات الأمن لاعتصام وزارة الدفاع.