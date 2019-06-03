دراسة تكشف عن نتائج سارة لمحبي #القهوة

صحيفة الخليج الالكترونية

توصلت دراسة بريطانية حديثة لنتائج سارة لمُحبي وعشاق القهوة، إذ خلصت إلى أن تناول 25 كوب قهوة يومياً لا يؤثر سلباً على صحة القلب، بعكس الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن كثرة القهوة تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وتُزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وشملت الدراسة الصادرة من جامعة الملكة ماري البريطانية، 8000 شخص في المملكة المتحدة، إذ تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، الأولى تضمنت مشاركين يتناولون قرابة كوب قهوة واحد في اليوم، والثانية شملت أشخاص يشربون ما بين كوب إلى 3 أكواب يومياً، أما الثالثة ممن يتناولون أكثر من 3 أكواب قهوة يومياً، بعضهم تناول 25 كوب قهوة في اليوم.

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ووجدت الدراسة أن الذين تناولوا هذه الكمية الكبيرة وأعلى من المُوصي بها، لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو تصلب الشرايين مقارنة بأولئك الذين تناولوا كوباً واحداً في اليوم، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية، اليوم الاثنين.

يُشار إلى أن جميع المشاركين خضعوا لفحوصات القلب واختبار معدل نبضات القلب باستخدام موجات الأشعة تحت الحمراء، ووجد الباحثون أن نتائج الاختبارات لم تُظهر أي مشاكل في القلب، بعد أخذ عوامل معينة مثل العمر والوزن وحالة التدخين في الاعتبار.