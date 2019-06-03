ترمب يبدأ زيارة للمملكة المتحدة

الخليج - واس بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة تستمر ثلاثة أيام. ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي خلال الزيارة قضايا تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والتغير المناخي وشركة التقنية الصينية هواوي ، في محادثات سوف يجريها مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

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