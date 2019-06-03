الصحة_العالمية: مقتل وإصابة قرابة ال 4 ألاف شخص في اشتباكات #طرابلس

الخليج - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس بلغت 607 قتلى بينهم 40 مدنيا و إصابة 3261 جريحا بينهم 117 مدنيا.

وأفادت المنظمة في بيان لها أن أكثر من 93 ألف شخص غادروا العاصمة الليبية طرابلس بسبب الأعمال القتالية المستمرة على مشارف المدينة.

وأوضح نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تصريح اليوم أنه بحسب إفادة الأعضاء في المجال الإنساني فقد بلغ عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس تجاوز الـ 93 ألف شخص ، مبينا أن هذا الأسبوع تم تسجيل نزوح أكثر من 9 ألاف شخص نصفهم من الأطفال.