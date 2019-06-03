مرتضى منصور يحرر محضر ضد مدرب #الأهلي السابق

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن نيته في تحرير محضر ضد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.
وكان الزمالك قد أعلن عدم تجديد التعاقد مع جروس على خلفية التتويج الصعب بالكونفدرالية، والتعادل أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري.
وقال مرتضى منصور، أنه طالب مدرب الفريق للحضور من أجل استلام مستحقاته، إلا أنه رفض، وسيتم تحرير محضر إثبات حالة بهذا الموقف.
ووجه رئيس الزمالك، سيل من التصريحات القوية ضد مدرب الأهلي السابق، متهما إياه بالفشل وزعزعه استقرار الفريق.
يذكر أن تقارير إعلامية كشفت عن رغبة النادي الأهلي في عودة جروس لقيادة الفريق فنيا في الموسم الجديد.
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