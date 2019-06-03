رئيس #الوداد يكشف عن فضيحة من الكاف لاستئناف نهائي #دوري_أبطال_إفريقيا

كشف سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، عن كواليس صادمة بشأن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في ملعب رادس.

وشهدت مباراة النهائي أحداث مثيرة، ترتب عليها انسحاب نادي الوداد من المباراة، ومنح لقب دوري الأبطال إلى الترجي التونسي.

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وقال الناصيري في تصريحات تليفزيونية، أن مسئولي الاتحاد الإفريقي “كاف” عرضوا عليه استكمال مباراة الترجي، في مقابل ضمان تتويج فريقه باللقب خلال النسخة المقبلة.

وتابع: جميع المسئولين بدون استثناء ساوموني وعرضوا التنازل وإكمال المباراة، وضمان تتويج فريقه بالبطولة في الموسم المقبل، كصفقة مقايضة، وهو ما رفضته.

ورفض الوداد استكمال المباراة، بعد طلب اللاعبين اللجوء لـ var من أجل كشف شرعية هدف تم إلغاءه في مرمى الترجي، وهو ما رفضه باكاري جاساما حكم اللقاء، لوجود عطل في تقنية الفيديو.