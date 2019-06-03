الذايدي يكشف مفاجأة: تم التضحية بالسهلاوي لإرضاء #حمد_الله

وكان السهلاوي قد أعلن عبر صحفته الشخصية بموقع “تويتر” رحيله عن النصر بعد 10 مواسم قضاها داخل قلعة العالمي.

وقال الذايدي في تصريحات تليفزيونية، أن قرار الاستغناء عن السهلاوي، غير فني، خاصة أن اللاعبين الذي تعاقد معهم النصر مؤخرا أقل فنيا منه.

وتابع أن قرار رحيل السهلاوي، جاء بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين عبد الرزاق حمد الله مهاجم وهداف الفريق.

وكشف أن العلاقة متوترة بين السهلاوي وحمد الله بسبب ركلة جزاء في مباراة النصر وأحد، طلب المهاجم السعودي تسديدها ليعود مجددا للتهديف، ولكن رفض المغربي ذلك.