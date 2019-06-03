- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
وكان السهلاوي قد أعلن عبر صحفته الشخصية بموقع “تويتر” رحيله عن النصر بعد 10 مواسم قضاها داخل قلعة العالمي.
وقال الذايدي في تصريحات تليفزيونية، أن قرار الاستغناء عن السهلاوي، غير فني، خاصة أن اللاعبين الذي تعاقد معهم النصر مؤخرا أقل فنيا منه.
وتابع أن قرار رحيل السهلاوي، جاء بسبب العلاقة المتوترة بينه وبين عبد الرزاق حمد الله مهاجم وهداف الفريق.
وكشف أن العلاقة متوترة بين السهلاوي وحمد الله بسبب ركلة جزاء في مباراة النصر وأحد، طلب المهاجم السعودي تسديدها ليعود مجددا للتهديف، ولكن رفض المغربي ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر #الذايدي يكشف مفاجأة: تم التضحية بالسهلاوي لإرضاء #حمد_الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.