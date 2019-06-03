الفيفا يصدم #النصر قبل إعلان الدولة المنظمة لمونديال الأندية

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشفت تقارير صحفية عن قرار الاتحاد الدولي “فيفا” بشأن اختيار الدولة المضيفة لمونديال الأندية في نسختيه 2019 و 2020.
وأوضحت صحيفة “apnews” أن الفيفا تعتزم منح دولة قطر، حق تنظيم كأس العالم للأندية في نسخته المقبلة من أجل اختبار جاهزيتها لبطولة كأس العالم 2020.
وتابعت الصحيفة أن الفيفا، سيقوم بمنح حق تنظيم النسخة الأخيرة من النظام القديم للسعودية في ديسمبر 2020.
وقرر الاتحاد الدولي، إجراء تعديلات على منافسات مونديال الأندية بحيث يقام كل 4 سنوات بمشاركة 24 فريق.
ومن المنتظر أن يشارك في النسختين المقبلتين من مونديال الأندية 7 فرق، 6 أندية أبطال القارات، والفائز بالدوري المحلي.
وباتت مشاركة النصر الفائز بلقب دوري المحترفين في مونديال الأندية خلال النسخة المقبلة محل شك، حال عدم تتويجه باللقب الآسيوي في النسخة الحالية.
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