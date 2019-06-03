قادة الاحتجاج يؤكدون فض الاعتصام في الخرطوم وخلو مكانه من المتظاهرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أكد قادة الاحتجاج في السودان الاثنين أن القوات السودانية تمكنت من فض الاعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة في الخرطوم، منددين ب"الجريمة" و"مجزرة".

وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان "قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام". وحمل البيان المجلس العسكري "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة".