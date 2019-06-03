انت الان تتابع توقف جميع الرحلات الجوية في مطار الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات أمام مطار الخرطوم - أرشيفية

أعلن تجمع الطيارين السودانيين، العصيان المدني الشامل دون استثناء لأي رحلات جوية، بالتزامن مع تقارير إعلامية تفيد بتوقف الرحلال الجوية في مطار الخرطوم، وذلك استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير، بإعلان العصيان المدني الشامل في كل أنحاء البلاد، بهدف إسقاط المجلس لعسكري الانتقالي، في أعقاب اقتحام مقر الاعتصام، المستقر في محيط قيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، منذ رحيل الرئيس المعزول عمر البشير،، ومحاولة قوات التدخل السريع فضه بالقوة فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا على الأقل، بحسب تقارير طبية غير رسمية.

وشن تجمع المهنيين السودانيين، هجوما حاد على المجلس العسكري السوداني بقياد الفريق أول عبد الفتاج البرهان، بعد اقتحام الاعتصام، إذ قال إن "المجلس العسكري الانقلابي وأذيال النظام الساقط لا محالة ومليشيات الجنجويد المأجورة، قاموا بمجازر دموية في الشوارع وساحة الاعتصام الباسل" وأوضح تجمع المهنيين السودانيين،

Advertisements