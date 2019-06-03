بالفيديو| في معلومات..  تعرف على مدينة الصواريخ السرية لإيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تزامنا مع التهديدات والعلاقات المتوترة المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكذلك الحديث عن نية واشنطن مهاجمة طهران عسكريا، تحدثت تقارير إعلامية عن القوة الصاروخية المدمرة للأخيرة.

وقبل ساعات، كشفت وكالة "مهر" الإيرانية من خلال فيديو نشرته وزارة الدفاع الإيرانية عن مدينة الصواريخ الموجودة تحت الأرض والتي تحتوي على الصواريخ والقنابل المختلفة.

وأظهر المقطع الذي نشر على صفحة "إيران ميليتاري تيوب" نفقا عميقا تحت الأرض مملوءا بالأسلحة والشاحنات، بالإضافة إلى جنود يقومون بالكشف عن صاروخ ونقل إحداها إلى مكان الإطلاق.

وكشفت إيران بهذا الفيديو عن أحدث صواريخها التي تنتمي إلى نظام الصواريخ الباليستية "قيام-1".

ويأتي الفيديو تزامنا مع انعقاد قمتين طارئتين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وأخرى موسعة للدول العربية تدين خلالها الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بحسب رأيهم.

يذكر أنه قبل أيام، لوح يحيى رحيم صفوي، أحد كبار مساعدي المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بضرب القواعد والسفن العسكرية الأمريكية في الخليج، مؤكداً أنها تقع في مرمى صواريخ بلاده.

التهديدات الإيرانية هذه المرة هي الأقوى، خصوصا بعد التصعيد الأخير بين الجانبين، ما يفرض احتمالات عدة، أهمها: هل حقا صواريخ إيران قادرة على استهداف القواعد العسكرية الإيرانية؟.

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وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء فارس، قال صفوي: إن "للأمريكيين أكثر من 25 قاعدة عسكرية في أنحاء المنطقة"، مبيناً أنهم "يعلمون جيداً بأن هذه القوات هي في مرمى صواريخ إيران، وأن كل الأسطول الأمريكي والأجنبي في الخليج هو في مرمى صواريخ (ساحل –بحر) التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري".

وأكد أن "هذا المدى البالغ أكثر من 300 كم يصل من ساحل إيران إلى ساحل الدول المقابلة".

المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام لقوات الحرس الثوري أشار إلى أن "ترامب قد أضفى الطابع الاقتصادي على الأمن، ولن يدخل أبداً أي حرب إن لم تكن فيها جدوى اقتصادية".

وأضاف أن ترامب "يعلم أن أي حرب مع إيران ستنتهي بهزيمته العسكرية وتكلفه نفقات اقتصادية كبيرة".

اللواء صفوي أعرب عن اعتقاده بأن أول إطلاقة تطلق في الخليج سترفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار؛ وهو أمر لا يطاق بالنسبة لأوروبا وأصدقاء أمريكا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مشدداً بالقول: "قواتنا المسلحة اليوم هي على أهبة الجهوزية والاستعداد، وتعتبر القوة العسكرية الكبرى في منطقة غرب آسيا".

يشار إلى أن العلاقات بين واشنطن وطهران توترت بشكل مضطرد خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدر ترامب قرارا لمحاولة وقف صادرات إيران النفطية بشكل كامل، وعزز الوجود العسكري الأميركي في الخليج ردا على ما قال مسؤولون في إدارته إنها تهديدات إيرانية "وشيكة" لمصالح واشنطن في المنطقة.