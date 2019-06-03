الاتحاد الأوروبي يحث على الهدوء في السودان ويدعو إلى تحول ديمقراطي

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وأضافت المتحدثة: "أي قرار بتكثيف استخدام القوة لن يكون من شأنه سوى إخراج العملية السياسية عن مسارها… أولوية الاتحاد الأوروبي ما زالت هي نقل السلطة سريعا إلى سلطة مدنية".
واقتحمت قوات الأمن مقر اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، وترددت أنباء عن مقتل تسعة أشخاص في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان.
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في محيط اعتصام القيادة العامة إلى 9 أشخاص.
وقالت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، اليوم الاثنين: "ارتقاء 4 شهداء جدد… ارتفعت محصلة شهداء مجزرة اليوم لتسعة شهداء باستشهاد أربعة شهداء جدد".
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