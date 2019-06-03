مقتل 3 جنود سوريين بعدوان إسرائيلي

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تصدت الدفاعات الجوية للجيش السورى، لعدوان صاروخى إسرائيلى جديد، أمس على مواقع فى جنوب غرب العاصمة دمشق وريف القنيطرة فجر أمس، مما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين.

ونقلت وكالة «سانا» السورية للأنباء، عن مصدر عسكرى قوله إن الجيش السورى رصد بعض الأهداف الجوية قادمة من اتجاه الجولان المحتلة، وعلى الفور قامت الدفاعات الجوية بالتصدى لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ، فى حين جدد جيش الاحتلال عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقى، بعد ساعة من الاعتداء الأول. وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن طائراته قصفت أهدافا للجيش السورى، بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن الغارة التى استهدفت مواقع عسكرية فى سوريا تم تنفيذها بإيعاز منه شخصيا، بعد إجرائه مشاورات أمنية.