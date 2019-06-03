دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تكشف عن لابتوب NoteBook 7 شبيه MacBook Pro بسعر أساسي 1000$

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أعلنت شركة سامسونج عن لابتوها NoteBook 7 الشبيه لحد كبير من لابتوب آبل MacBook Pro، حيث يظهر وكأنه نسخة مستوحاة من التصميم الأمريكي من حيث الحواف والنحافة والمظهر العام الخارجي، حيث كشفت سامسونج عن نسختين من NoteBook 7 متباينين في المواصفات وكذلك في إمكانية الترقية للمكونات الداخلية وفقاً لرغبة المستخدم.

ويأتي NoteBook 7 بقياسي شاشة 15 بوصة و13 بوصة بتصميم لا يكاد تفرقته عن لابتوب آبل بالنظرة الأولى، للتشابه الكبير من حيث الحواف الضيقة المحيطة بالشاشة إلى لوحة المفاتيح ولوحة اللمس وصولاً لخلفية الشاشة المستوحاة أيضاً من النمط المعهود من العملاق الأمريكي.

فيما تختلف سامسونج مع استراتيجية آبل في إرفاقها كم لا بأس به من المنافذ في جهازها، حيث يحتوي على منفذي USB 3.0 ومنفذ USB-C وكذلك منفذ HDMI بالإضافة لمنفذ ذاكرة خارجية microSD.

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وبالنسبة للمواصفات الداخلية فإن كلتا النسختين ستأتيان بشكل أساسي بمعالج إنتل من الجيل الثامن وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت ومستشعر لبصمة الأصبع ( يتمركز في لوحة المفاتيح باللون الأزرق) وشاشة بدقة 1080 بكسل.

فيما تتميز نسخة 15 بوصة بإمكانية تدعيمها بمعالج رسومات نفيديا GeForce MX250، كما يمكن إضافة قرص تخزين SDD لزيادة سعرة المعالجة في حفظ البيانات، وستطرح سامسونج لابتوباتها في 26 يونيو المقبل على موقعها الرسمي وعبر موقع أمازون بسعر أساسي 1000 دولار.

التدوينة سامسونج تكشف عن لابتوب NoteBook 7 شبيه MacBook Pro بسعر أساسي 1000$ ظهرت أولاً على عالم التقنية.