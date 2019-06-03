دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تشير إلى ذاكرة 12 جيجا بايت رام لهاتف Honor 20 Pro في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Honor لإطلاق هواتف Honor 20 وHonor 20 Pro في السوق الصيني لاحقاً بعد أن كشف عنها رسمياً في 21 من مايو، حيث تأتي الهواتف للسوق الصيني مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

رصد هاتفي Honor 20 وHonor 20 Pro في تسريبات جديدة نشرت عبر TENAA في الصين، حيث يأتي الهاتفين برمزيYAL-AL00 وYAL-AL10، وهي الإصدارات الخاصة بالسوق الصيني من هاتفي Honor، حيث تنطلق هذه الإصدارات بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ولقد كشفت شركة Honor عن هاتفي Honor 20 وHonor 20 Pro رسمياً في 21 من مايو الماضي، حيث تتوافق الإصدارات التي قدمت للأسواق العالمية مع الإصدارات الخاصة بالسوق الصيني في أغلب المواصفات عدا الذاكرة العشوائية.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Honor 20 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، وهو بديل للإختيار المتوفر للهاتف في النموذج المخصص للأسواق العالمية والذي يضم ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 ججيا بايت.

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Honor تقدم النماذج الخاصة بالصين بالمواصفات ذاتها التي جاءت بها الهواتف من حجم الشاشة، جودة العرض، رقاقة المعالج ومواصفات الكاميرة أيضاً، كما تأتي الهواتف بواجهة EMUI 9.1، مع نظام تشغيل Android Pie ورقاقة معالج Kirin 980.

يذكر أن George Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Honor كان قد أعلن عن هواتف Honor 20 في مؤتمر 21 من مايو دون أن يحدد موعد لإطلاق الهواتف للأسواق، نظراً لإستمرار قيود الحظر المفروضة على شركة هواوي في الوقت الراهن.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تشير إلى ذاكرة 12 جيجا بايت رام لهاتف Honor 20 Pro في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.