دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أفضل تطبيقات أندرويد آمنة للأطفال

أصبح الأطفال من الفئات الأكثر استخدامًا للأندرويد بوقتنا الحالي، ومن الضروري أن يعمل الأهل على توظيف هذا الاستخدام بشكل ملائم، ولهذا سنقدم أفضل تطبيقات أندرويد مناسبة للأطفال تعليمية وترفيهية أيضًا.

أفضل تطبيقات أندرويد مناسبة للأطفال من أفضل تطبيقات الرسم، مناسب للأطفال أصحاب الـ 6 أعوام وحتى 12 عامًا.تطبيق مجاني، لا يحتوي على “IAPs” المزعجة. يحتوي على 24 فرشاة مختلفة إلى جانب التأثيرات المتنوعة مثل “النيون، الألعاب، قوس قزح”. من أفضل التطبيقات للمساعدة على تطوير خيال الأطفال. به بعض الصور الفوتوغرافية التي يتم خربشتها مما يعطي الأطفال المتعة الحقيقة. عند انتهاء اكتمال الرسومات من الممكن حفظها بالمعرض أو للمشاهدة من خلال مقطع فيديو. FAIRY TALES – CHILDREN’S BOOKS, STORIES & GAMESمن أفضل تطبيقات القصص القصيرة للأطفال الصغار، يتناسب مع الأطفال بدءً من 8 أعوام لما فوق. يضم مجموعة كبيرة من القصص الخيالية المعروفة، يشتمل أيضًا على القصص الكلاسيكية مثل سندريلا، الجميلة والوحش، الخنازير الصغيرة. يحتوي التطبيق على بعض الألعاب التعليمية الصغيرة، التي تسهل التفاعل مع ألغاز البانوراما. يحتوي على ميزات إضافية تضمن شخصيات الرسوم المتحركة. يتضمن القراءة في وضعية عدم الاتصال. NICK JR. – SHOWS & GAMES

من أفضل تطبيقات أندرويد مناسبة للأطفال مناسب للأطفال من عمر 5 أعوام حيث:يعد خيارًا مناسبًا في حال كنت تريد الإبقاء على الأطفال مستمتعين في حال انشغالك. يحتوي على محتوى يتضمن مقاطع الفيديو الترفيهية والتعليمية أيضًا. يضم حلقات برنامج تلفزيوني ومجموعة من الألعاب مع التحديثات المنتظمة.

KIDS PLACE – PARENTAL CONTROLيختلف عن التطبيقات السابقة، لأنه يعد من تطبيقات الأطفال التي توافق عليها ببيئة وضع الحماية. وهذا يدل على أنه مكان آمن للأطفال من أجل الاستمتاع، فهو يوفر للآباء راحة البال أيضًا. يمكن للوالدين أن يقوموا بتعيين الحدود الزمنية من أجل الاستخدام، أيضًا حظر عمليات الشراء داخله، حظر المكالمات والرسائل النصية. رصد النشاط، مع إمكانية تقييد الوصول إلى باقي التطبيقات الأخرى، مع تعطيل الإشارات اللاسلكية. SUPER FAMILY HEROمن تطبيقات الأطفال التي تشتمل على المتعة الحقيقية للعائلة بالكامل. يمكن من اللعب الجماعي ولكن من خلال مستويات مختلفة، فهو يستهدف الأشخاص من 4 إلى 99. يضم مجموعة من القصص التفاعلية، أيضًا بعض الألعاب المصغرة.

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