شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يحث على الهدوء فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، قيادات الجيش السودانى للسماح بالاحتجاج السلمى، وحث على الهدوء فى السودان. وقالت متحدثة باسم الاتحاد فى إفادة دورية للصحفيين "نتابع تطورات الوضع عن كثب بما فى ذلك هجمات اليوم على المحتجين المدنيين وندعو المجلس العسكرى الانتقالى للعمل بشكل مسئول واحترام حق الناس فى التعبير عن قلقهم".

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