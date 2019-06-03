شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات يصف فريق الرئيس الأمريكى لعملية السلام بالشرق الأوسط بالمستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مسئول فلسطينى بارز اليوم الاثنين، العرب إلى مقاطعة فريق الإدارة الأمريكية الذى يعمل على إنجاز خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووصفه بأنه بفريق من "المستوطنين".

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين كوشنر، جرينبلات وفريدمان. ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين".

وكان عريقات يشير فى تغريدته إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأحد مصممى خطة البيت الأبيض للسلام فى الشرق الأوسط التى لم يكشف عنها بعد وجيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط وديفيد فريدمان السفير الأمريكى لدى إسرائيل.

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وأضاف عريقات فى تغريدات على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية "هذا الشخص كوشنر لا يكترث للفلسطينيين. وقد عزل نفسه عن أى دور فى عملية السلام".

وتأتى تصريحات عريقات بعد مقابلة لكوشنر مستشار البيت الأبيض بُثت يوم الأحد وقال فيها إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.

وسئل كوشنر في برنامج تلفزيوني على محطة إتش .بي.أو التلفزيونية عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلى فقال "هذا سؤال جيد جدا. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".