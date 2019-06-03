شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يرد على انتقاد ترامب.. ويؤكد أن التحرك العسكرى فى إدلب مبرر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الكرملين اليوم الاثنين، على انتقاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للتحرك العسكرى الروسى والسورى فى محافظة إدلب السورية، وقال إن هذا التحرك مبرر.
وكان ترامب حث روسيا وقوات الحكومة السورية أمس الأحد، على وقف قصف إدلب بعد أن أصدر الكرملين بيانا يوم الجمعة أشار فيه لاستمرار دعم موسكو لهجوم قوات الحكومة السورية على إدلب المستمر منذ شهر.
وردا على سؤال عن انتقاد ترامب اليوم الاثنين، قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن المسلحين يستخدمون إدلب كقاعدة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية، واصفا ذلك بأنه غير مقبول.
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