أطباء السودان: ارتفاع عدد قتلى فضّ اعتصام الخرطوم إلى 9

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الإثنين، ارتفاع أعداد قتلى فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم إلى 9.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، نشرته في صفحتها على موقع "فيسبوك" واطلعت عليه الخليج 365.

وقالت اللجنة إن"عدد الشهداء في تزايد بصورة مهولة يصعب حصرها آنياً".

وأكدت "مواصلتها العمل في مواقع العلاج لنقل كل جديد في حينه".

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة وفاة 5 محتجين، جراء استخدام القوة من قبل السلطات السودانية، لفضّ اعتصام آلاف المواطنيين أمام مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم.

وأشارت في بيان سابق إلى "سقوط عدد كبير من الإصابات الحرجة، استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة".

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وذكرت أن "هناك عددا من الشهداء لم يتم التأكد منهم وستوافي اللجنة بهم حال التأكد".

وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، عقب فضّ ميدان الاعتصام إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا".

وقال التجمع في بيان إن" الثوار المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام".

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ ذاك الوقت ينفذ آلاف السودانيين اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل محاولات العسكري فضّه بالقوة صباح اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.