السجون توضح حقيقة بدء تطبيق العقوبة البديلة من خلال السوار الإلكتروني

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني، واستخدامه كعقوبة بديلة، مازال في طور التجربة، موضحة أن تطبيقه الفعلي سيبدأ بعد اكتمال الإجراءات النظامية.
وقالت المديرية على حسابها بموقع “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله عن مشروع السوار الإلكتروني، والبدء في استخدامه كعقوبة بديلة، نود الايضاح أنه مازال في طور التجربة، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية”.
يشار إلى أن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو يوضح فكرة السوار الإلكتروني، وكيفية استخدامه كعقوبة بديلة، مشيرين إلى أن المشروع دخل حيز التنفيذ، وهو ما نفته الإدارة العامة للسجون.
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