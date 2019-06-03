انخفاض #أسعار_النفط في ظل تغذية الحروب التجارية المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي

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الخليج - واس
انخفضت أسعار النفط اليوم بنحو 1 % ، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد عن 3 % منذ يوم الجمعة، في حين انخفضت أسعار الخام لتتكبد أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في ظل ركود الطلب في الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وبحلول الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 61.28 دولارا للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1.1 % مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.09 دولارا للبرميل منخفضة 41 سنتا أو 0.8 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
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