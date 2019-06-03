«الحرية والتغيير» تدعو المجلس العسكري لحقن الدماء بالسودان

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مظاهرات السودان - أرشيفية
دعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي إلى تحمل مسؤوليته في حقن دماء المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكدت قوى إعلان الحرية والتغير، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجان الأمنية المشكلة من ناشطين في ميدان الاعتصام لم تكف عن التعاون مع أجهزة الأمن والجيش، لضمان عدم وقوع تفلتات، أو ممارسات تخل بالطابع السلمي للاعتصام. وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن لجانها الأمنية أوقفت «عددا من المخربين والمندسين في ميدان الاعتصام وسلمتهم لأجهزة المخابرات».
ووقعت أعمال شغب وإطلاق نار بالجهة الشمالية للاعتصام المحاذية للنيل الأزرق، السبت، مما أدى إلى سقوط مصابين، وحملت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة للحراك القوات النظامية مسؤولية إطلاق النار السبت الماضي.وفي وقت سابق، قال المجلس العسكري الانتقالي، أن ميدان الاعتصام «فقد طابعه السلمي»، مشيرا إلى تسلل
ووقعت أعمال شغب وإطلاق نار بالجهة الشمالية للاعتصام المحاذية للنيل الأزرق، السبت، مما أدى إلى سقوط مصابين، وحملت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة للحراك القوات النظامية مسؤولية إطلاق النار السبت الماضي.
وفي وقت سابق، قال المجلس العسكري الانتقالي، أن ميدان الاعتصام «فقد طابعه السلمي»، مشيرا إلى تسلل مسلحين إلى ساحة الاعتصام يهددون «السلم والتماسك في البلاد».
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس المجلس العسكري إن الجيش السوداني لن يقبل باستمرار الفوضى.
ويطوق شارع النيل المحاذي لساحة الاعتصام، عشرات من السيارات العسكرية المزودة بمدافع رشاشة وقذائف، يساندها مئات من الجنود المدججين بالعصي والبنادق الرشاشة.
وأعربت قوى إعلان الحرية والتغيير عن خشيتها من أن يكون استقدام الجنود بهذه الكثافة تمهيدا لاقتحام مكان الاعتصام.
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