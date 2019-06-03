ليس الثلاثاء ولا الأربعاء.. مالي تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت جمهورية مالي اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أكدت وزارة الشؤون الدينية في مالي، أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الأحد في عدة مناطق من مالي، وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة "مالي اكتياليتي" نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الدينية في مالي، أنه وبناءً على مداولات لجنة مراقبة الأهلة وهي جهاز حكومي فإنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس في مناطق مختلفة من التراب المالي.

وتسود حالة من الجدل حول موعد عيد الفطر في العديد من البلدان، بينها مصر التي ستتحرى هلال شهر شوال مساء اليوم الإثنين.

وكان مركز الفلك الدولي، قد كشف في وقت سابق عن أول أيام عيد الفطر المتوقعة، وذلك استناداً إلى رؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم.

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وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، لموقع "سبق" السعودي: إن "جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل".

وأوضح أن ذلك يعني أن "الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكياً في قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا"، مشيراً إلى أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو؛ ومن ثم فإنها ستتحرى هلال شهر شوال اليوم.

وشدد "عودة" على أن مركز الفلك الدولي "غير مخوَّل له إعلان العيد رسمياً"، لكن مهمته هي "شرح الموضوع فلكياً، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال".

وأضاف: إن "القمر سيغيب الاثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين، وهو ما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء".