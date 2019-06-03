وأضاف بيان الوزارة أن رجال الأمن انتقلوا على الفور إلى موقع البلاغ وتم إبلاغ إدارة المتفجرات. وتابع البيان بأنه تم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على أي شيء بالداخل. من جهتها فتحت النيابة محضرا بالواقعة وجاري العمل على استكمال الإجراءات القانونية تجاه المبلغ.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلاغ عن وجود متفجرات في أحد مساجد منطقة الدوحة الكويتية... والسلطات تتحرك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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