فيديو يثير ضجة في باكستان بسبب سلوك عمران خان مع الملك السعودي

وأظهر الفيديو قدوم رئيس الوزراء الباكستاني إلى القمة حيث كان بانتظاره الملك السعودي، فبعد الترحيب والمصافحة وتبادل الكلام قام خان بالانصراف بسرعة دون انتظار رد الملك السعودي عليه.
هذا الأمر ولد حالة انتقاد واسعة في باكستان حيث طالب البعض وضع أولوية إتقان المهارات الدبلوماسية عند اختيار زعيمهم في المرة المقبلة.
واعتبر البعض الآخر أن سلوك خان كان مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات أثناء استقبال العاهل السعودي له.
كما انتقد آخرون رئيس الوزراء الباكستاني على فعلته غير اللائقة والتي تخالف المراسيم الدبلوماسية المعتمدة بين قادة الدول والتي لم يتم احترامها من قبل عمران خان.
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