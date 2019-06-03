الإمارات تنتقد الدوحة بعد تحفظها على بياني القمّتين الخليجية والعربية

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أبوظبي: انتقدت الإمارات إعلان قطر تحفظها على بياني القمتين الخليجية والعربية اللتين عقدتا في مكة المكرمة، متهمة الدوحة بالرضوخ للضغوط و"النوايا غير الصافية".

كتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر مساء الأحد أن "يبدو لي أن الحضور والإتفاق في الإجتماعات، ومن ثم التراجع عمّا تم الإتفاق عليه، يعود إما إلى الضغوط علي الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال الأحد أن بلاده تحفظ على البيانين لأنّهما أُعدّا مسبقاً و"لم يتم التشاور حولهما" مؤكدة أن بعض البنود "تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب"، الأمر الذي ترفضه قطر بشدة.

