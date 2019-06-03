وزير الخارجية السعودي: ما تحقق في قمم مكة نجاح سياسي

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"الخليج 365" من جدة: قال وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن نجاح القمم المباركة التي دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزيعكس الدور القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، وما تحقق في القمم الثلاث نجاح سياسي أكد المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح العساف أن النجاح السياسي أيضا تمثل في مواجهة السلوك الإيراني العدواني المتمثل في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة وتعريض الملاحة العالمية في الممرات البحرية للخطر، وتأثيرات ذلك على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين، والرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف ومن يقف خلفها.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن النجاح لا يقتصر على الجانب السياسي وما عززته القمم في التواصل والتشاور والتنسيق، بل امتد إلى حسن التنظيم والذي أسهمت فيه كافة أجهزة الدولة المعنية، والتي مكنت المعتمرين والزوار من أداء عمرتهم وصلواتهم في المسجد الحرام بيسر وسهولة، مع سهولة وسلاسة في تحرك وفود 55 دولة بأمان وتنظيم محكم، وانعقاد ثلاث قمم تاريخية في مكان واحد مما عبر معه الكثير من أعضاء الوفود المشاركة عن إعجابهم الشديد بهذه القدرات والإمكانيات.

ورفع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف التهاني للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح قمم مكة الثلاث الإسلامية والعربية والخليجية.