دبي - بواسطة محمد فارس فيديو: أوبو تستعرض أول كاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة وشاومي تلحق بها © Tech World قدمت بواسطة

في تقدم على مستوى الحاق التقنيات في الهواتف الذكية قامت شركة أوبو الصينية بخطوة استباقية بعرض فيديو يوضح عملها على أول كاميرا أمامية تحت الشاشة دون تواجدها داخل نتوء أو قطع دائري في الشاشة؛ تماماً وكأنها جزءاً أصيلاً فيها يعمل بشكل خفي.

حيث تم نشر الفيديو على حساب تويتر الرسمي لشركة أوبو دون التعليق بأي إضافات حول التقنية الجديدة المستخدمة في عمل الكاميرا، التي وكما هو ظاهر أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً ضمن لها السبق والاستغناء عن تقنيات لاتزال حديثة في تضمين الكاميرا الأمامية في الهواتف الذكية سواء بالنتوء والقطع الدائري المتعدد الأشكال أو الكاميرات المنبثقة كما يُظهر الفيديو التالي:

وقد دار الحديث في

This year OPPO will show a smartphone with under display camera 🔥 pic.twitter.com/JkKoliJiZS — Ben Geskin (@BenGeskin) May 11, 2019

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عن عمل أوبو على هاتف بكاميرا أمامية تحت الشاشة، في الوقت الذي يعد التحدي الأكبر الآن هو إخراج صورة بدقة تضاهي تلك المأخوذة من الكاميرا الأمامية السطحية؛ وذلك نظراً للمؤثرات التي قد تلحق بتمركز الكاميرا تحت الشاشة وتقلل من جودة الصورة.

وصرح نائب رئيس أوبو حول هذا الموضوع قائلاً أن عجلة التقنية مستمرة ولا تتوقف في إشارة لإمكانية الوصول لتلك الغاية، مما يعني أننا ربما أصبحنا قريبين من رؤية هاتف بكاميرا أمامية خفية بيد المستهلك خلال الفترة القادمة من إمضاء أوبو إن لم تسبقها شاومي بذلك؛ حيث عرضت هي الاخرى نموذجاً لنسخة لهاتفها Mi 9 بكاميرا أمامية تحت الشاشة كما أظهر حساب متخصص التقنية

This year OPPO will show a smartphone with under display camera 🔥 pic.twitter.com/JkKoliJiZS — Ben Geskin (@BenGeskin) May 11, 2019

التدوينة فيديو: أوبو تستعرض أول كاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة وشاومي تلحق بها ظهرت أولاً على عالم التقنية.