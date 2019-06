فيديو: أوبو تستعرض أول كاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة وشاومي تلحق بها

في تقدم على مستوى الحاق التقنيات في الهواتف الذكية قامت شركة أوبو الصينية بخطوة استباقية بعرض فيديو يوضح عملها على أول كاميرا أمامية تحت الشاشة دون تواجدها داخل نتوء أو قطع دائري في الشاشة؛ تماماً وكأنها جزءاً أصيلاً فيها يعمل بشكل خفي.

حيث تم نشر الفيديو على حساب تويتر الرسمي لشركة أوبو دون التعليق بأي إضافات حول التقنية الجديدة المستخدمة في عمل الكاميرا، التي وكما هو ظاهر أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً ضمن لها السبق والاستغناء عن تقنيات لاتزال حديثة في تضمين الكاميرا الأمامية في الهواتف الذكية سواء بالنتوء والقطع الدائري المتعدد الأشكال أو الكاميرات المنبثقة كما يُظهر الفيديو التالي:

This year OPPO will show a smartphone with under display camera 🔥 pic.twitter.com/JkKoliJiZS