دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد خطط سامسونج لإطلاق اثنان من نظارات الواقع الإفتراضي والواقع المعزز لاحقاً ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التقارير التي نشرت على شبكة الإنترنت مؤخراً على أن العملاق الكوري في طريقها لإطلاق إصدارات جديدة من نظارات الواقع الإفتراضي والواقع المعزز خلال الأشهر المقبلة.

في تصريحات جاءت عبر المدير التنفيذي لشركة سامسونج، أكد على أن سامسونج تخطط هذا العام لإطلاق أكثر من منتج من منتجات الواقع الإفتراضي والواقع المعزز، مع توقعات أن تتضمن المنتجات الجديدة إصدار جديد من خط إنتاج سامسونج من نظارات الواقع الإفتراضي Gear.

ولقد جاءت تصريحات أخرى عبر Farshid Fallah مدير مطوري قطاع XR والألعاب، حيث أشار خلال فعاليات معرض Augmented World Expo يوم الخميس الماضي إلى أن جهود سامسونج في تطوير نظارات الواقع الإفتراضي Gear، ومميزات سلسلة Galaxy S10 في دعم تقنية الواقع المعزز.

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كما ألمح Farshid Fallah إلى أن سامسونج لديها خطط بالفعل لنظارات الواقع الإفتراضي Gear، إلا أنه لم يأتي على ذكر الكثير من التفاصيل حول مستقبل نظارات Gear، حيث تشير التوقعات إلى إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي قيد التطوير بالفعل.

يذكر أن سامسونج كانت قدم قدمت إصدارها الأخير من نظارات Gear للواقع الإفتراضي خلال 2017، كما قدمت سامسونج نظارة Windows Mixed Reality Odyssey بلس التي تأتي بمستوى تسعير مرتفع مقارنة بنظارة Gear، لذا نترقب إعلانات جديدة من سامسونج لاحقاً هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد خطط سامسونج لإطلاق اثنان من نظارات الواقع الإفتراضي والواقع المعزز لاحقاً ظهر على التقنية بلا حدود.