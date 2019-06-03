نتنياهو: إيران تدعم «حزب الله» بمبالغ مالية طائلة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها، الأحد، في مراسم رسمية لإحياء «يوم احتلال القدس الشرقية» في تلة الذخيرة، إن إيران تدعم «حزب الله» بمبالغ مالية طائلة.

وصرح نتنياهو بأن «إيران تحول سنويا 700 مليون دولار إلى»حزب الله«وتقوم بذلك بطرق مختلفة بما في ذلك عن طريق الخداع.

وأضاف أن وزارة الخارجية الإيرانية تحول في هذا الإطار أكثر من 100 مليون دولار إلى «حزب الله» تحت غطاء دبلوماسي إلى لبنان ثم إلى الحزب.

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وبين نتنياهو أن هذه الأموال الطائلة تصرف على تأجيج ما وصفه بـ«العدوان غير المنتهي» الذي تشنه إيران والأطراف الموالية لها في المنطقة.

وأفاد في كلمته بأن «الدول المجاورة تعلم ذلك وجميع الدول العربية تعلم ذلك وهذا هو أحد الأشياء التي تدفعها إلى التقارب مجددا مع إسرائيل».

وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب لا تقلل من خطورة التهديدات الإيرانية ولكنها لن تردعها، مشددا على أن من يحاول المساس بنا سيُضرب أضعافا مضاعفة.