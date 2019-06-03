شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة فى بلدة إعزاز السورية لـ 17 قتيلا و20 مصابا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة ببلدة اعزاز شمال غربى سوريا بالقرب من الحدود التركية اليوم الاثنين، إلى 17 قتيلا و20 مصابا .
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن السيارة المفخخة أمس الأحد، أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح فى منطقة سوق الحدادين، مشيرة إلى أن عدد المصابين تجاوز العشرين شخصا.
وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن مساء أمس مصرع 13 شخصا فى انفجار بوسط مدينة " اعزاز " الواقعة شمال سوريا.
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