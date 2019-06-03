"المهنيين السودانيين" يدعو إلى إغلاق الشوارع بالمتاريس وشل الحياة العامة

الخرطوم/ الخليج 365



دعا تجمع المهنيين السودانيين، الجماهير بالخروج وإغلاق الشوارع والجسور بالحواجز والمتاريس دعما للثورة.

وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.



وأضاف تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، "نناشد الجميع بالخروج الآن إلى الشوارع في تظاهرات سلمية ومواكب هادرة نحو ساحات الاعتصام في كل رقعة من بلادنا الصامدة".

كما وجّه نداءا إلى الجماهير "بإغلاق كل الشوارع والطرق والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تماماً في كل مكان".



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وأوضح أن هذه الخطوات تأتي "لمؤازرة ودعم الثوار بالعاصمة، ومن أجل إسقاط المجلس العسكري الانقلابي الغادر القاتل وكل أذيال النظام السابق ونقل مقاليد الحكم فورا لسلطة انتقالية مدنية خالصة وفقا لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا العظيم".

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، "سقوط 5 وعشرات الجرحى والمصابين أثناء فض السلطات السودانية للاعتصام".

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



ومنذ ذاك الوقت ينفذ آلاف السودانيين اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل محاولات العسكري فضّه بالقوة صباح اليوم.

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