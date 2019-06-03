حركة سودانية متمردة: جريمة فض الاعتصام لن تمضي دون عقاب

الخرطوم/ الخليج 365



قالت الحركة الشعبية/ شمال؛ الاثنين، إن فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم بالقوة جريمة لن تمضي دون عقاب.



جاء ذلك في بيان صادر عن نائب رئيس الحركة، ياسر عرمان، اطلعت عليه الخليج 365.

وأضاف البيان، أن "الهجوم الذي قامت به القوات النظامية أحدث انقلابا نوعيا وأدخل البلاد في مواجهة شاملة بين قوى الثورة والثورة المضادة".



وتابع، "نحن ندعم حق شعبنا في مواصلة ثورته والدخول في عصيان مدني شامل ولم يترك له خيار سوى ذلك، وعلى قوى الحرية والتغيير التحلي بأعلى درجات الوحدة وفي الوحدة يكمن الانتصار".



ودعا الجماهير إلى النزول للشارع ومواصلة الثورة وإعلان العصيان المدني الشامل وتحويل كافة ميادين البلاد لميادين اعتصام.



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وأشار أنه على "القوات المسلحة أن تنحاز للثورة لأن الانقلاب عليها سيدخل بلادنا في ما لا يحمد عقباه".



وطالب البيان المجتمع الدولي والإقليمي بإدانة الجريمة التي حدثت واعتماد قوى الحرية والتغيير كممثل شرعي.

كما دعا المجتمع الدولي إلى مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية تمثل قوى الثورة السودانية.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



ومنذ ذاك الوقت ينفذ آلاف السودانيين اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل محاولات العسكري فضّه بالقوة صباح اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.