تحالف سوداني معارض يدعو إلى عصيان مدني شامل‎

الخرطوم/ الخليج 365

دعا تحالف سوداني معارض، الإثنين، إلى تنفيذ إضراب سياسي مفتوح، وعصيان مدني شامل، ردا على فض المجلس العسكري للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة الجبرية.



جاء ذلك في بيان صادر عن تحالف قوى الإجماع الوطني، اطلعت عليه الخليج 365.



وأضاف البيان "لقد أثبت المجلس العسكري الأمني الانقلابي رأينا الواضح فيه بأنه امتداد لنظام القتل والغدر ونقض المواثيق".



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وتابع، "فقد المجلس العسكري أي مبرر من مبررات بقائه وليس أمام قوى الثورة سوى مواجهته وإكمال ثورتها بإسقاطه تماما، وإسقاط ما تبقى من نظام البشير المجرم".



ودعت قوى الإجماع الوطني الجماهير إلى "ملء الشوارع غضبا وهتافا ومتاريس تعم كل أرجاء البلاد واستمرار الثورة حتى الإسقاط الكامل لآخر فرد من أفراد القتلة والمجرمين".

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



ومنذ ذاك الوقت ينفذ آلاف السودانيين اعتصاما أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل محاولات العسكري فضّه بالقوة صباح اليوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.